Digitalisierungskonferenz in Achern

Für die Digitalisierung in der Ortenau gibt es noch dicke Bretter zu bohren

Auf der ersten Digitalisierungskonferenz in Achern haben die Verantwortlichen der Großen Kreisstädte im Ortenaukreis Zeichen für die digitale Zukunft gesetzt. Der Punkt ist: Mit solchen Willensbekundungen ist es immer so eine Sache. Wie viel wird da am Ende übrigbleiben?