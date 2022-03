Vorerst letzte Gegendemo in Achern mit 30 Teilnehmern

Die Initiative „Solidarity Ortenau“ hat vorerst zum letzten Mal eine Demo gegen Corona-„Spaziergänge“ auf dem Acherner Rathausplatz abgehalten. Diese Entscheidung wurde aus gegebenem Anlass getroffen, meinte Ben Decker, Sprecher der Initiative.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine würden sich die Initiatoren anderen Themen widmen, die in den nächsten Wochen und Monaten viel Zeit und Energie erforderten.

Trotz der vorerst letzten Demo gegen Corona-„Spaziergänge“ zeigte sich Ben Decker sehr zufrieden darüber, dass in den vergangenen Wochen deutliche Zeichen in Achern gesetzt wurden und sich viele Bürger daran beteiligten.

30 Personen auf dem Rathausplatz

Am vergangenen Montag waren es hinter den Transparenten von „Solidarity Ortenau“ etwa 30 Personen, die sich auf dem Rathausplatz einfanden, während sich auf der anderen Straßenseite zum Adlerplatz hin „Spaziergänger“ einfanden. Nach Auskunft von Guido Kühn, Leiter des Polizeireviers Achern-Oberkirch, habe die Polizei 600 Teilnehmer gezählt.

Aus den Reihen der „Spaziergänger“ kam die Information, dass es 690 Teilnehmer waren. Wichtig war, dass es wie bei allen Veranstaltungen an den zurückliegenden Montagen friedlich ablief, ob nun „Spaziergänger“ für sich unterwegs waren oder alle 14 Tage auch Teilnehmer von „Solidarity Ortenau“ am Rathausplatz standen.

Auch das war in den vergangenen Wochen in wichtiges Zeichen, dass die Montage in Achern stets ohne Probleme abliefen, was nach entsprechenden Absprachen auch ein Verdienst der Polizei und der Fachgebietes Sicherheit und Ordnung der Stadt war.