Geheul ums „Motodrom“ bei Rheinau: Fahrverbot für Biker bleibt umstritten

Seit Jahren wird um das Fahrverbot für Motorräder auf der Kreisstraße zwischen Achern und Rheinau gestritten. Denn es geht um viel mehr als um die paar Kilometer kurvenreiche Strecke in der nördlichen Ortenau.

Ab und an macht der Ton die Musik. Das gilt auch für das Motorrad-Fahrverbot auf der Kreisstraße 5311. Zum guten Ton hätte gehört, gleich von Anfang an eine so maßvolle Lösung zu finden, dass man nicht erst vom Verwaltungsgericht geschubst werden muss, um zum Beispiel die Wintermonate auszunehmen.

Zum guten Ton gehört aber auch, das zu unterlassen, was ein Insider kürzlich als „Indianergeheul“ bezeichnete – Pressemitteilungen der Stadt Achern, die letzten Endes nur Öl ins Feuer gießen.