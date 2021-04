Geistliche sind erleichtert: In Achern soll es an Ostern auch Präsenzgottesdienste geben

Lange Zeit sah es nicht danach aus, nun atmen die Geistlichen aus Achern und Umgebung auf: Viele Gottesdienste finden in diesem Jahr nicht nur digital statt. Der Ältestenrat hat jedoch eine ganz eigene Notbremse festgelegt.

Gottesdienste in Achern

„Ich wäre sehr traurig, wenn wir zum zweiten Mal die für Christen so wichtigen Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostersonntag absagen müssten“, so die evangelische Pfarrerin Katrin Bessler-Koch (Achern).

Doch nach aktuellem Stand ist das nicht der Fall, denn die Mitglieder des Kirchengemeinderates stimmten dafür, die Gottesdienste bis Ostersonntag wie geplant zu halten, aber ohne Abendmahl und ohne den Familiengottesdienst am Ostermontag.

Die Kinder aus den Gruppen erhielten Tüten mit den Lebensstationen Jesu, etwas Süßem und Samen als Zeichen für neues Leben.

Erst bei Inzidenz von 180 fallen Gottesdienste aus

Sollte die Inzidenz den Wert 180 erreichen, dann würden alle Gottesdienste nach dem Votum des Ältestenkreises abgesagt, der nach evangelischer Tradition die Gemeinde leitet und die Verantwortung für das kirchliche Leben trägt.

Dazu gehört es, wichtige Entscheidungen wie die in Corona-Zeiten zu treffen, wobei die Ältesten vorsorglich den Wert niedriger als der Oberkirchenrat (Inzidenz 200) ansetzten.

Dekan aus Kappelrodeck begrüßt die Entscheidung

„Ich halte es für richtig, dass die Landesregierung die Entscheidung in die Hände der Kirchen legte. Sie vertraut darauf, dass sie ihre gründlichen Schutzkonzepte weiter einhalten“, so Dekan Georg Schmitt (Kappelrodeck). Jedem Pfarrer liege die Gesundheit der Menschen am Herzen und Präsenzgottesdienste seien für viele Halt und Stütze, die ihrer Seele gut tun.

Es gebe auch Menschen, für die es unverantwortlich sei, Gottesdienste in Präsenz zu halten. „Ich kann es verstehen, dass hier die Meinungen auseinandergehen, doch die Menschen lernten für sich zu entscheiden, welche Haltung sie in dieser Frage einnehmen werden“.

Weiter appellierte der Dekan an alle Gläubigen und bat um Toleranz, sich in dieser Frage „Ja“ oder „Nein“ nicht auseinanderbringen lassen. „Wir im Achertal werden Präsenzgottesdienste anbieten, sofern die Bistumsleitung nicht noch vor Ostern eine andere Regelung vorsieht“.

Erleichtert über die klare Position der Bischöfe zeigte sich Pfarrer Joachim Giesler (Achern), gut war auch dass Ministerpräsident Kretschmann nach der abgesagten „Osterruhe“ auf die Kirchen zuging.

Denn neben dem öffentlichen Druck war die Befürchtung groß, dass es zu einem ähnlichen „Flickenteppich“ wie an Weihnachten komme, dass die einen Gottesdienste in Präsenz feiern und die andere diese nur streamen oder ganz absagen.

Für acht Gottesdienste gibt es Live-Übertragungen

Wäre es zu einem generellen Präsenzverbot gekommen, hätte die Seelsorgeeinheit schnell umstellen und alle Gottesdienste mit ihrem Technik-Team live übertragen können. Acht Gottesdienste würden live für die Mitchristen übertragen, die nicht in Präsenz mitfeiern wollen.

Die ursprüngliche Passage, dass Bund und Länder die Bitte äußerten, über die Kar- und Ostertage die Gottesdienste nur virtuell abzuhalten, hat Pfarrer Jens Bader (Sasbach) überrascht, zumal den Kirchen im Weihnachts-Lockdown das Recht zuerkannt wurde, unter strengen Hygieneauflagen Gottesdienste zu feiern.

Erleichtert war er über das Schreiben von Erzbischof Stephan Burger „Eigenverantwortung wahrzunehmen“. Dies sei zum Oster-Lockdown 2020 ein guter Fortschritt, zumal alle lernten, unter Corona-Bedingungen zu leben und zu arbeiten.

Dankbar zeigte sich der Seelsorger über die Vielfalt an Angeboten seit dem ersten Lockdown. Das Angebot ist qualitativ sehr gut: Präsenzgottesdienste, die Live-Stream-Gottesdienste, Vorlagen für Hausgottesdienste, oder ein verstärktes Angebot der Gottesdienste in Internet, Rundfunk und Fernsehen.