Das „Spiel der verkehrten Welt“ ist vorbei. Die Narrhalla Achern erlebte zu ihrem 150. Geburtstag mit 25.000 Zuschauern und 2.000 Hästrägern eine Fastnacht wie aus dem Bilderbuch, auch ihre Geburtstagskinder Grindehexen (33) und Dreizipfelshansele (50 Jahre) waren überglücklich und begeistert über diese sehr schöne Kampagne im Jahr eins nach Corona.

Kein Wunder, dass nach einer so schönen, erfolgreichen und friedlichen Fastnacht die Geldbeutel der Narrhallesen restlos leer sind und am Aschermittwoch nach gutem Brauch im eiskalten Wasser des „Brunnen-Philipp“ auf dem Adlerplatz gewaschen werden mussten.

Dies in der Hoffnung, dass sie sich bis zur 151. Kampagne wieder füllen und für Fastnachtsfreude sorgen, so Präsident Ralph Kiefer, der bei der Geldbeutelwäsche mit gutem Beispiel voran ging.

Großes Lob an Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz

„Nach der coronabedingten Zwangspause habe ich die Kampagne besonders genossen“, so Klaus Muttach, der letztmals als Oberbürgermeister dabei war. „Die ausnahmslos gut besuchten Veranstaltungen waren auf hohem Niveau, humorvoll und respektvoll gleichermaßen.“

Weiter betonte er: „Der Rathaussturm in der Illenau war durch die Rathausplatz-Baustelle einmalig und der närrische Markt mit großem Umzug bei Kaiserwetter, riesigem Besucherandrang und ohne nennenswerte Zwischenfälle waren glänzender Abschluss und Höhepunkt.“

„Die Jubiläums-Kampagne ist wunderschön verlaufen, wir sind zufrieden und nach dem Umzug mit dem herrlichen Wetter und den vielen Leuten sind wir mehr als zufrieden“, so Kiefer.

Dies deshalb, weil besonders der Fastnachtsdienstag als großes Finale mit so vielen Menschen in der Stadt absolut friedlich und ohne Probleme über die Bühne ging und alle unter dem Häs und an der Umzugsstrecke ihren Spaß hatten.

Ein großes Lob des Präsidenten galt der bewährten Team-Arbeit mit der Polizei, der Stadt, dem Fachgebiet Sicherheit und dem Bauhof.

Und natürlich den Organisationen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Rotes Kreuz, die mit den Ordnern und Helfern der Narrhalla um Umzugsleiter Marcus Möhrle ein Garant dafür war, dass alles in guten und sicheren Bahnen verlief und bei so vielen Menschen keine Unfälle passierten.

10.000 Euro kostete der Umzug die Narrhalla Achern

Die gesamt Umzugsstrecke hatte eine Länge von 1,8 Kilometer und entlang dieser standen auch dank des frühlingshaften Wetters so viele Leute, wie selten zuvor.

„Die Zahl 25.000 Zuschauer ist mehr als realistisch“, so Elferrat Holger Heitz, der auf dem Wagen der Narrhalla mitfuhr, eine jahrzehntelange Erfahrung mit den Acherner Umzügen hat und nach seiner Schätzung „Personen pro Meter plus drei bis vier Reihen hintereinander“ auf diese Zuschauerzahl kam.

Dies bedeutete allerdings nicht, dass auch alle 25.0000 Personen eine Umzugsplakette kauften und für eine entsprechende Einnahme sorgten. Diese ist auch erforderlich, denn allein der Umzug kostet die Narrhalla etwa 10.000 Euro, die über die Eintrittsgelder finanziert werden.

Deshalb müssten nicht noch mehr Kosten etwa durch eine zusätzliche Reinigung entstehen, was nach Auskunft des Präsidenten in Abstimmung mit der Stadt auch zu einem Konfetti-Verbot führte.

Dagegen haben sich manche Zünfte ausgesprochen, andere fanden tolle Alternativen von Polonaisen über Seifenblasen bis zu Selfies mit den Zuschauern, was den Umzug belebte und Hästrägern wie Zuschauern gleichermaßen Spaß machte.