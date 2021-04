So hatten sich die Acherner Gemeinderäte den Abend nicht vorgestellt: Anstatt wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der Stadt vorzunehmen, gab es eine auf zwei Stunden ausgedehnte Bürgerfragestunde mit aufgebrachten Eltern über die Corona-Testpflicht in den Kindertageseinrichtungen.

Das gab es noch nie in der Geschichte des Acherner Gemeinderats: Eine auf zwei Stunden ausgedehnte Bürgerfragestunde zur Corona-Teststrategie der Stadt Achern in den Kindertageseinrichtungen führte dazu, dass die im öffentlichen Sitzungsteil vorgesehenen Punkte komplett abgesetzt wurden.

Aufgebrachte Eltern verbanden ihre massive Kritik an dem von der Stadt Achern gewählten Weg mit heftigen Vorwürfen an die Adresse von Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU).

Die Kritik der Eltern entzündete sich an der unter anderem in den BNN und in einem Elternbrief angekündigte Testpflicht für den Besuch der Acherner Kindertageseinrichtungen. Vom 3. Mai an sollen die Kinder vor Ort in den Kindergärten einmal pro Woche getestet werden, vom 10. Mai an zweimal.