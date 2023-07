Beim Opfer konnten nach einer Begutachtung der Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Offenburg Stichverletzungen festgestellt werden, so Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montagmorgen.

War ein Fleischermesser die Tatwaffe?

Das mutmaßliche Tatmittel, ein Fleischermesser, konnte im Umfeld des Tatortes aufgefunden und sichergestellt werden.

Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind im Gange. Bis wann mit den ersten Ergebnissen zu rechnen ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.