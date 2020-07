Gesunde Alternativen nach Hähnchenfleisch-Skandal

Viele Keime in Massentierhaltung

„Die Konzentration verschiedener Erreger in Geflügelställen ist in der Massentierhaltung grundsätzlich sehr groß“, erklärt Michael Götz, Tier- und Artenschutzbeauftragter des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG), auf Anfrage dieser Zeitung. Der Tierarzt aus Rastatt, der über Geflügelkrankheiten promoviert hat, weist insbesondere auf das Problem der Masthähnchen hin. Die industriell gezüchteten Hybriden wachsen so schnell, dass sie innerhalb von fünf bis sechs Wochen schlachtreif sind. „Dabei nehmen sie so schnell an Gewicht zu, dass sie in den letzten Lebenswochen nicht mehr laufen können“, sagte Götz. „Die Tiere bringen die Keime in den Schlachthof mit, wo im Akkord gearbeitet wird. Dabei ist es kaum möglich, so sauber zu arbeiten, dass sich die Campylobacter-Baterien, die im Hühnerdarm vorkommen, nicht über die Gerätschaften verbreiten.“

"Auf Teufel komm heraus!"

Für Konrad Lienhart aus Bühl, Kreisvorsitzender der Rassegeflügelzüchter Rastatt/Baden-Baden und bis vor wenigen Wochen in Personalunion auch Vizevorsitzender des Landesverbandes Badischer Rassegeflügelzüchter, ist die Sache ebenfalls klar: „Das hängt mit der Massentierhaltung zusammen. Die Landwirte sind geradezu getrieben, auf Teufel komm heraus riesige Stückzahlen zu halten und zu schlachten.“

Tipps für hygienische Zubereitung

Eine Gefahr für Verbraucher durch Campylobacter-Bakterien besteht nach Ansicht von Michael Götz nicht, wenn sie sich an wichtige hygienische Empfehlungen halten. „Das Fleisch muss vor Verzehr gut erhitzt werden“, rät der Veterinär. „Außerdem sollten in der Küche nicht gleichzeitig mit dem Hähnchenfleisch andere Speisen wie Salat vorbereitet werden. Das wäre fatal.“

Zu hoher Fleischkonsum

Eine Ursache des Problems ist für den Tierschutzbeauftragten der große Fleischkonsum in Deutschland. „Wir können die aktuell benötigte Menge an Geflügelfleisch und Eiern nicht ökologisch produzieren“, meint er. Götz empfiehlt den Verbrauchern, vor diesem Hintergrund grundsätzlich weniger Fleisch zu essen.

Alte Rassen sind gefährdet

Ansonsten hält er die Haltung von Hühnern für die Selbstversorgung im eigenen Garten für sinnvoll. Dabei sollte man nicht auf die industriell gezüchteten Hybriden, sondern auf eine der rund 180 anerkannten Hühnerrassen, die bis in die 1960er-Jahren auf den Bauernhöfen zur Eier- und Fleischproduktion gehalten wurden, zurückgreifen. 20 gelten heute als gefährdet und stehen auf der Roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH). „Bei diesen Zweinutzungsrassen werden die männlichen Küken im Gegensatz zu den Hybriden nicht nach dem Schlupf sofort vergast“, sagt Götz.

Konrad Lienhart weist darauf hin, dass immer mehr Kommunen bei der Ausweisung von Neubaugebieten Kleintierhaltung für Selbstversorger erlauben. Als Beispiele nennt er Gaggenau und Hügelsheim. Auch er rät unbedingt zu Rassehühnern. „Hybriden sind Industrieprodukte“, kritisiert Lienhart.

Kontakt zum BDRG

Nähere Informationen zur Rassehühnerhaltung für Privatleute erteilt im Auftrag des BDRG Konrad Lienhart, Telefon (0 72 23) 90 19 90.

Kommentar zum Thema