Mit Babygeschrei begann in Achern das neue Jahr. Es gab gleich mehrere Neujahrsbabys im Ortenau Klinikum.

Das erste am um 4.03 Uhr

Einen wahren Babyboom bescherte der Jahreswechsel dem Ortenau Klinikum Achern, worüber sich mit den Eltern und Angehörigen der neuen Erdenbürger das Team aus Ärzten, Hebammen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen freuen.

So erblickten am Silvestertag vier Kinder das Licht der Welt und durften mit ihren glücklichen Eltern in das neue Jahr „rutschen“.

Das neue Jahr begann dann auch gleich mit Hochbetrieb im Kreißsaal, denn es gab den Neujahrstag über gleich fünf Geburten, darunter die der kleinen Caroline Erhardt aus Achern.

Deren Ankunft in der Welt war um 4.03 Uhr, bei ihrer Geburt war die Tochter von Melanie Doll und Alexander Erhardt 54 Zentimeter groß und wog 3830 Gramm.