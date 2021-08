Mit einem abgestimmten Konzept gehen die fünf Großen Kreisstädte im Ortenaukreis in das kommende Schuljahr. Der flächendeckende Einsatz von CO 2 -Sensoren und regelmäßiges Lüften sind die zentralen Vorgaben an die Schulen. Der Einsatz von Luftfiltern soll sich auf jene Bereiche beschränken, wo Lüften nicht oder nicht ausreichend möglich ist.

Man wolle auf diese Weise einen guten Start von Schulen und Kitas nach den Ferien ermöglichen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Oberbürgermeister am Freitag. Allerdings kann es als fraglich gelten, ob die Luftfilter tatsächlich bis zum Schuljahresbeginn lieferbar sind, da angesichts der inzwischen aufgelegten Landesförderung mit großer Nachfrage zu rechnen ist. Zunächst gilt es, eine Förderung anzumelden. Das Land gibt den Kommunen dafür bis zum 20. August Zeit.

Ganz banales Lüften wäre die wirksamste Sache. Klaus Muttach, Oberbürgermeister

In Achern sollen alle 340 Klassenräume untersucht werden, unabhängig vom Alter der unterrichteten Schüler. Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) geht davon aus, dass in etwa zehn Prozent der Zimmer der Einbau einer Lüftungs- oder Filteranlage sinnvoll sein könnte. Allerdings müsse man zunächst messen und den Luftaustausch überprüfen, bevor man sich entscheide, in welchem Umfang man die Förderung beim Land beantrage, sagt er auf Nachfrage.

Der Lärm ist beim Luftfiltern ein Problem

Ein erheblicher Nachteil der Luftfilter liege im Lärm, den sie verursachen, so dass man sehr genau abwägen müsse. Möglich sei auch, mehrere Geräte in einem Raum aufzustellen damit sie nicht unter Volllast laufen und entsprechend leiser sind. Doch Muttach gibt einer anderen Methode den Vorzug: „Ganz banales Lüften wäre die wirksamste Sache.“

Bereits im ersten Halbjahr 2021 seien frühzeitig und in Absprache mit Elternvertretungen und Schulleitungen Maßnahmen wie Tests für Schülerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder in die Wege geleitet worden; in Offenburg wurden beispielsweise von April bis Juli mehr als 184.000 Schnelltests in Schulen und Kindertageseinrichtungen vorgenommen, mit lediglich 55 positiven Erstergebnissen, so die Kommunen in ihrer gemeinsamen Presseerklärung. Dies sei ein wichtiges Indiz, dass die Schulen und Kitas eher keine „Treiber“ der Pandemie sind, heißt es weiter.

Stoßlüften bleibt trotzdem unerlässlich

Alle Städte unterstützen demnach ausdrücklich, dass es auch nach den Ferien mit Tests in Schulen weitergeht. Ob weiterhin die Schnelltests zum Einsatz kommen oder ein Umstieg auf das sogenannte PCR-Pooltest-Verfahren erfolgen soll, sei noch offen.

Alle Experten sind sich nach gemeinsamer Darstellung der Städte einig, dass auch mit mobilen Luftfiltergeräten ein regelmäßiges Stoßlüften unerlässlich bleibt, weil diese Geräte eben keine frische Luft zuführen. Auch im neuen Landesförderprogramm werde dies ausdrücklich so festgehalten. Nicht zuletzt deshalb werde die Anschaffung von CO 2 -Sensoren gefördert.

Bei der Sanierung und beim Umbau von Schulen sei es, wenn machbar, bereits jetzt üblich, stationäre Raum-Luft-Technische Anlagen einzubauen. In Offenburg wurde und werde dies gerade bei vier Projekten realisiert, in Lahr und Oberkirch bei jeweils zwei und in Achern und Kehl bei einem Projekt.