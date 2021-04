Der Blick auf üppig blühende Streuobstwiesen täuscht: Die Frostnächte nach Ostern haben im Obst- und Weinbau teils erhebliche Schäden angerichtet – da sind sich die Experten einig.

Insbesondere die Winzer hat das Wetter buchstäblich kalt erwischt: „Große Mengen an Wein wird es in diesem Jahr nicht geben“, so die ernüchternde Vorhersage von Frank Männle, der als Qualitätsmanager ständig im Dialog mit den Weinbauern zwischen Oberkirch, Kappelrodeck und Waldulm steht.

Frostige Nächte schaden dem Wein