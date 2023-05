Aufgrund eines großen Sortimentswechsels gibt es bei Möbel Seifert in Achern auf Musterstücke namhafter Hersteller derzeit bis zu 75 Prozent Rabatt.

Wer in der Region rund um Achern, Bühl, Baden-Baden, Rastatt, Kehl, Oberkirch, Oppenau und Offenburg auf der Suche nach stilvollen Möbeln oder einer hochmodernen Küche ist, kommt nicht umhin, bei Möbel Seifert in Achern vorbeizuschauen. Derzeit lohnt sich ein Besuch ganz besonders, denn die Verantwortlichen des Familienunternehmens haben knallhart den Rotstift angesetzt.

„Unsere Bekanntheit stützt sich auf unser aktuelles Möbel- und Küchensortiment sowie niedrige Preise für Markenmöbel. Deshalb gilt es nun Platz zu schaffen für neue Ware, die ich in den vergangenen Monaten auf verschiedenen Messen geordert habe“, erläutert Geschäftsführer Emanuel Seifert den Grund für die starke Rabattaktion. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Angebote liegen teilweise unter dem Einkaufspreis

Auf die Frage, ob denn alle Abteilungen an der Sonderräumung teilnehmen, sagt Seifert: „Selbstverständlich! Es handelt sich sogar meist um absolute Top-Marken und Spitzenprodukte. Wir bieten Schlafzimmer, Wohnzimmer, Polster- und Ledergarnituren, Essgruppen, Couchtische und Teppiche an, die teilweise unter dem Einkaufspreis liegen.“ In diesem Zusammenhang verweist der Geschäftsführer auf die neu installierte Fundgrube im dritten Obergeschoss.

Sollte man die Möbel erst in ein paar Monaten benötigen, stellt das im Übrigen überhaupt kein Problem dar. Denn sollte kein passendes Ausstellungsstück dabei sein, verspricht Emanuel Seifert auch bei Neubestellungen Top-Konditionen.

Servicequalität bewegt sich bei Möbel Seifert auf einem sehr hohen Niveau

Eine exzellente Beratung ist bei Möbel Seifert jederzeit und in allen Bereichen gewährleistet. Überhaupt spielt Service eine ganz wesentliche Rolle. „Wir bilden unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiter, investieren in eine kundengerechte Organisation und erneuern laufend unsere Planungssoftware“, so Seifert.

Um nichts dem Zufall zu überlassen, ruft Emanuel Seifert Kunden regelmäßig stichprobenartig an, um zu erfahren, ob Beratung, Planung und Service den Vorstellungen entsprochen haben. „Das sind Dienstleistungen, für die wir unter anderem das 1a Fachhandels-Zertifikat für Servicequalität bekommen haben. Unsere Kunden werden von unabhängigen Institutionen anonym befragt und bewerten uns aktuell mit 4,5 von 5 Sternen“, so Seifert abschließend.