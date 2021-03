Bernd Mettenleiter im Porträt: Der Acherner Gymnasiallehrer will für die Grünen im Wahlkreis Kehl in den Landtag. Schon vor seiner Tätigkeit als Lehrer, übte er den ein oder anderen Beruf aus.

Die „Brille“ des Naturwissenschaftlers soll ihm künftig in einem politischen Amt helfen: Der Gymnasiallehrer Bernd Mettenleiter aus Achern will bei der anstehenden Wahl für die Grünen im Wahlkreis Kehl in den Landtag ziehen.

„Ein Naturwissenschaftler möchte die Dinge erst unvoreingenommen beobachten und dann seine Schlüsse daraus ziehen: So will ich auch in der Politik an Themen herangehen“, sagt der 49-Jährige, der seit 2019 dem Ortenauer Kreistag und dem Regionalverband Südlicher Oberrhein angehört und vor zehn Jahren in die grüne Partei eingetreten ist.

Deren Flaggschiff-Thema Umwelt besetzt er von Berufs wegen: Als Biologe bringe er Kompetenzen für die aktuell drängenden Themen Klimawandel und Artenschwund mit.