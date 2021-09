Seit mehr als einem halben Jahr war der Posten des Schulleiters am Gymnasium Achern kommissarisch besetzt gewesen, jetzt wurde die Stelle vergeben. Der neue Chef ist im Hause bekannt.

Das Acherner Gymnasium hat einen neuen Chef: Fabian Sauter-Servaes ist als Schulleiter bestellt worden. Der Lehrer für Geschichte und Latein ist hier kein unbekanntes Gesicht.

Der 44-Jährige kam zum Schuljahr 2017/18 als Abteilungsleiter für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit an das Gymnasium. In diesen vergangenen vier Jahren habe er bereits positive Akzente gesetzt, so Acherns Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) für die Stadt als Schulträger.

Der Posten des Schuldirektors war seit dem Weggang von Stefan Weih Ende Januar kommissarisch besetzt gewesen. Weih war, wie berichtet, nach achteinhalb Jahren in Achern an ein Internat für Hochbegabte im sächsischen Meißen gewechselt.