Haftbefehl nach mutmaßlicher Vergewaltigung und versuchter Tötung in Achern

Ein Mann soll am vergangenen Sonntag in Achern versucht haben, seine Partnerin zu vergewaltigen und zu töten. Nun wurde ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Eine 26-Jährige Frau wurde am Sonntagabend in Achern mutmaßlich zum Opfer einer Vergewaltigung und einer versuchten Tötung. Das teilten das Polizeipräsidium Offenburg und die Staatsanwaltschaft Baden-Baden in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Nach aktuellen Ermittlungserkenntnissen war die Frau zu Besuch bei ihrem Partner in der Güterhallenstraße. Der 31-Jährige soll die Frau gegen 19 Uhr gewaltsam zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben, so die Pressemitteilung. Nach einem Streit des Paares über deren Beziehung habe der Tatverdächtige seine Partnerin mehrfach bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und Todesdrohungen ausgesprochen.

Die Nachbarn sind scheinbar durch die Hilfeschreie der Frau auf die Situation aufmerksam geworden und sollen die Wohnungstür eingetreten haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, wurde die 26-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei nimmt den Mann in Achern fest

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter zunächst fest und führte ihn nach ersten Ermittlungen am Montagnachmittag dem Haftrichter vor. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen, er wurde anschließend in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.