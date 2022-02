Haushaltsberatungen in Achern ziehen sich hin

Üblicherweise wird bei Haushaltsberatungen der Rotstift gezückt. Nicht so in Achern, wo es nicht am Geld fehlt, sondern am Personal, um alle Projekte umzusetzen. Doch die Gespräche kommen nur mühsam vom Fleck.

Haushaltsberatungen gehören selten zu den Dingen, für die anschließend Vergnügungssteuer zu entrichten wäre. Das gilt in besonderem Maße für den Etat der Stadt Achern für die Jahre 2022 und 2023. Eigentlich müssten sie leicht von der Hand gehen, kann der Rotstift doch diesmal in der Schatulle bleiben. Die Volksvertreter tun sich dennoch schwer.

Auch in der dritten Beratungsrunde schafften sie es am Montagabend nicht, das Zahlenwerk vom Tisch zu bekommen. Mehr noch: Das „Königsrecht“ des Kommunalparlaments, dem Etat und damit der Stadtpolitik in den kommenden beiden Jahren den Stempel aufzudrücken, verliert sich bislang im Kleinklein.

So auch am Montag. Nach der zweistündigen Beratung stand der Beschluss, die Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen zu verdoppeln – von 50.000 auf 100.000 Euro jährlich. Das war es dann auch schon, Fortsetzung am kommenden Montag.

Immerhin: 451 von 587 Unterpunkten sind abgehakt. Die Zwischenbilanz ist überschaubar. Das Gremium belastete den Etat in allen drei Beratungsrunden zusammengenommen mit rund 1,6 Millionen Euro zusätzlich. Das ist, gemessen am Gesamtvolumen, nicht viel. Ob man im Rathaus auch alles abarbeiten kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Bereits zum Auftakt der Beratung hatte OB Klaus Muttach deutlich gemacht, dass man vor allem im Bereich des Tiefbaus eigentlich doppelt so viele Aufgaben in den Etat gepackt hat, wie die Verwaltung bewältigen kann.

Es ist nicht unsere Aufgabe, die Verwaltung zu schonen. Karl Früh, CDU-Fraktionschef

Nicht ganz überraschend kam das Thema am Montag nochmals auf den Tisch. Schließlich ging es um den Tiefbau und letztlich um die Frage, ob der Gemeinderat einzelne Aufgaben aus dem grünen Bereich – also jenem, der fest verbucht ist – herausnimmt. Der Rat aber wollte sich diesen Schuh nicht anziehen: „Es ist nicht unsere Aufgabe, die Grüne Liste zusammenzustreichen und die Verwaltung zu schonen“, merkte Karl Früh (CDU) an. Und auch Thomas Kohler (FW) sah die Aufgabe des Gremiums nicht darin, Vorhaben zu streichen: „Wir sind angetreten, den politischen Willen darzulegen, welche Projekte wir unterstützen“.

Der Gemeinderat hatte seine öffentliche Sitzung am Montagabend mit einer Stunde Verspätung begonnen. Vorausgegangen war die nichtöffentliche Debatte für den Stellenplan. Aus dieser konnte die Verwaltung wenigstens ein wenig Linderung für die durch Großprojekte wie den Breitbandausbau, das Klinikum und die Nordtangente angespannten Personaldecke verbuchen. In der Summe knapp eineinhalb Stellen wurden dem Tiefbau neu bewilligt.

Grüne wollten Radweg streichen

Gescheitert ist am Montag ein Antrag von Cornelia Hummel (Grüne), in Fautenbach den Radweg entlang der Landesstraße 87 von der B3 bis in Höhe der Eselsgasse aus dem Maßnahmenplan zu streichen. Es war der einzige derartige Antrag des gesamten Abends. Auf diese Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen könne man verzichten, es gebe bereits einen Radweg, der alternativ genutzt werden könne, so Hummel.

In Fautenbach stieß sie damit auf wenig Gegenliebe. „Es gibt viele aus Kappelrodeck, die schnell in Richtung Industriegebiet und Bundesstraße 3 wollen“, denen nütze der geplante Weg durchaus, so Gebhard Glaser (FW). Auch die CDU will den Radweg. „Man muss differenzieren, ob jemand Freizeitradler ist, oder beruflich und zum Einkaufen unterwegs ist“, meinte Karl Früh (CDU). Es gehe auch an die Einrichtung möglicher Schnellradwege.

Der Antrag war chancenlos: Bei 18 Gegenstimmen gab es zwei Enthaltungen und lediglich drei Stimmen für die Streichung.