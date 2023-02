Hilfe für die Opfer des schlimmen Erdbebens in der Türkei und Syrien: Die islamische Gemeinde Ditib Yunus Emre in Achern hat gesammelt.

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Toten auf mehr als 15.000 gestiegen, viele tausende Menschen sind verletzt. Auch in Achern ist die Betroffenheit über diese Katastrophe groß.

„Wir haben sofort Hilfsmaterial gesammelt und wir helfen auch gerne“, betont Ramazan Büyükkör, der mit weiteren Mitgliedern der islamischen Gemeinde Ditib Yunus Emre in Achern Hilfspakete für die Weiterfahrt in die Türkei verlädt.

Es sind Spenden von Mitgliedern der Ditib-Gemeinde, die von der Acherner Moschee aus zunächst nach Bühl zur Firma Karaca gefahren wurden, von wo aus der erste Lkw bereits Richtung Türkei gestartet ist.

Weitere drei Lkw mit dringend benötigten Hilfsgütern sind in Planung. Bereits im März 2022 hatte die Firma mehrere Lkw mit Hilfslieferungen an die ukrainische Grenze gefahren, nachdem über die Mitarbeiter und die sozialen Medien zu Spenden aufgerufen wurde.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Noch keine Anfragen ans Acherner THW oder die Feuerwehr

Dass die Mitglieder der islamischen Gemeinde „so gut es geht“ helfen, ist für Ramazan Büyükkör selbstverständlich. „Wer gerade da ist, packt mit an“, und ein Karton nach dem anderen wird verladen. Dabei ist zu spüren, dass ihnen das vernichtende Erdbeben und das Leid der Menschen in der türkisch-syrischen Grenzregion zu Herzen geht.

Direkte Angehörige oder Verwandte hätten sie dort nicht, meinten die Männer, aber dass sie und ihre Familien helfen, ist ihnen sehr wichtig. Es werde auch Geld gespendet.

Vonseiten der Acherner Hilfsorganisationen ist derzeit nichts geplant, es gab auch keine Anfragen etwa von den Landesverbänden, so Kommandant Michael Wegel von der Feuerwehr und der Ortsbeauftragte Markus Harter vom Technischen Hilfswerk (THW).

Beide Blaulicht-Organisationen waren in den vergangenen Jahren des Öfteren mit Überlandhilfen betraut, die Feuerwehr mit Hilfslieferungen nach Kroatien und für die Ukraine, das THW und die Feuerwehr waren auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz.

Der Bundesverband habe bereits ein THW-Team in die Türkei gesandt, die speziell für solche Katastrophen ausgebildet wurden, so Markus Harter. Bei den Einsatzkräften handelt es sich um Mitglieder der „Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland“ - Expertinnen und Experten, die auf Ortung und Rettung von verschütteten Personen spezialisiert sind.

Sitzung von der Deutschen Hilfsaktion für Missionskrankenhäuser

Seitens der Deutschen Hilfsaktion für Missionskrankenhäuser (DHM) mit Sitz in Achern sei derzeit nichts geplant, so der Vorsitzende Martin Schübel. Die DHM hätte keine direkten Partner in der vom Erdbeben betroffenen türkischen und syrischen Region, so dass es schwierig sei, einen Container mit Hilfsmaterial – wie schon oft in das Krankenhaus nach Bebalem/Tschad – auf den Weg zu bringen. In Kürze gebe es eine Vorstandssitzung und da werde bestimmt über diese Katastrophe gesprochen, so Schübel.

Mittlerweile sind viele Spendenaktionen über die sozialen Medien und die großen Hilfsorganisationen angelaufen. Das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ von Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und Unicef Deutschland empfiehlt, Geld zu spenden.

Denn zum einen haben diese Organisationen seit Jahren gemeinsam in Krisen- und Katastrophenfällen geholfen und entsprechende Strukturen auch mit Partner vor Ort aufgebaut. Zum anderen können Geldmitteln flexibel und gezielt in der vom Erdbeben unvorstellbar hart getroffenen türkisch-syrischen Region eingesetzt werden, so das Aktionsbündnis.

Nähere Informationen unter www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de. Das Spendenkonto ist bei der Commerzbank IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600.