Hochwasserschutz in Großweier: Die Angst vor der Katastrophe

Der Regen kam plötzlich und ohne jede Vorwarnung. Am 16. Juli fielen in Großweier große Mengen Wasser vom Himmel und brachten das Entwässungssystem des Acherner Stadtteils an seine Belastungsgrenze.

Während an der nur wenige Kilometer entfernten Wetterstation in Rheinau-Memprechtshofen ein zwar starker, aber verkraftbarer Niederschlag mit rund acht Litern pro Quadratmetern gemessen wurde, ging über Großweier ein Wolkenbruch nieder, der die Anwohner in Angst und Schrecken versetzte.

„Unser Keller wäre fast vollgelaufen und damit auch die Einliegerwohnung, in der meine Schwiegermutter lebt“, erinnert sich Rudolf Schneider, der an der Straße Im Steinfeld wenige Meter vom Dorfbach entfernt wohnt. Der Dorfbach war innerhalb weniger Minuten stark angestiegen und drückte in die Kanalisation. Von dort drohte das Wasser über den Ablauf in einem Lichtschacht in den Keller von Schneider einzudringen.