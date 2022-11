Wie ein Standesbeamter aus Achern 1.700 Hochzeiten begleitete

Eigentlich war alles vorbereitet für den angeblich schönsten Tag im Leben. Doch der Standesbeamte wartete im Trauzimmer vergeblich auf das Brautpaar.

Wie sich herausstellte, wähnten die Hochzeiter den Termin schlicht eine Woche später als vereinbart. Diese und viele andere Geschichten zum Schmunzeln kann Hubert Kloos erzählen.

Er hat seit 1989 rund 1.700 Paare als Standesbeamter in Achern auf dem Weg in den Stand der Ehe begleitet. Nun geht er in den Ruhestand.

Früher wurde im nüchternen „Trauzimmer“ im Acherner Rathaus geheiratet

In den Jahren als Standesbeamter hat sich für Hubert Kloos viel verändert. Waren die standesamtlichen Hochzeiten einst eine eher amtlich-steife Angelegenheit in kleinem Rahmen, sind sie heute zum Event mit zahlreichen Gästen geworden – unterhaltsame und humorvolle Ansprachen inklusive.

Dafür ist Hubert Kloos zuständig – er führt durch die Zeremonie, spricht nervösen Paaren Mut zu oder beruhigt innerlich aufgewühlte Eltern.

Auch der äußere Rahmen hat sich für Hubert Kloos geändert: Viele seiner „Kunden“ erinnern sich noch an das sachlich-nüchterne „Trauzimmer“ im Acherner Rathaus. Heute heiratet man standesgemäß im historischen Ambiente der Illenau.

1.700 Paare haben sich unter den Augen von Hubert Kloos getraut. Wie viele Ehen davon gehalten haben, kann er nicht sagen. Sein allererstes Paar allerdings ist schon lange wieder geschieden.

Zur Person: Hubert Kloos Der Liebe gefolgt: Nach Achern kam Hubert Kloos, Jahrgang 1957, der Liebe wegen. Der gebürtige Pfälzer ging in Baumholder zur Schule und absolvierte danach in der Dortmunder Fachschule für Sozialpädagogik eine dreijährige Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher. Über eine Anstellung in einem Heim für verhaltensauffällige Kinder im südbadischen Riegel führte ihn sein Lebensweg nach Achern, wo er 1983 eine Verwaltungslehre im Rathaus begann. Nach deren Abschluss arbeitete Hubert Kloos je zur Hälfte für das Standesamt und die Stadtkämmerei. Erste Hochzeit: Auf Bitten des damaligen Oberbürgermeisters Winfried Rosenfelder wechselte Kloos später ganz zum Standesamt. Als Nachfolger des zuvor verstorbenen Standesbeamten Albrecht Hiegert begleitete er am 17. März 1989 nach einer speziellen Ausbildung seine erste Hochzeit. Fachgebietsleiter: Zuletzt war Kloos als Leiter des städtischen Fachgebiets Bürgerservice/Standesamt Chef eines zehnköpfigen Teams, das den Bürgerinnen und Bürgern im Rathaus Am Markt als viel frequentierte Anlaufstelle für alle Verwaltungsangelegenheiten dient.

„Vielleicht habe ich die falsche Rede gehalten“, meint Kloos heute und erinnert sich an diesen 17. März 1989 noch ganz genau: „Die Hochzeiter waren nervös, und ich war nervös.“

Die Nervosität hat Kloos längst abgelegt: „Meine Rede bereite ich vor, und schon beim Empfang vor dem Trauzimmer merke ich, ob jemand nervös ist oder gut gelaunt.“ So kommt es, dass Hubert Kloos stets den richtigen Ton trifft – mal locker, mal formell.

Mehr als 150 Eheschließungen gibt es in jedem Jahr in Achern. „Nein“ hat im Trauzimmer von Hubert Kloos niemand gesagt. Die Ringe hat auch noch keiner vergessen.

Allerdings kann sich Hubert Kloos an ein Paar erinnern, welches sich einen Spaß daraus machte, Ringe aus dem Kaugummiautomaten zu tauschen.

Tatsächlich „menschelt“ auch bei so wichtigen Ereignissen wie einer Hochzeit bisweilen ganz heftig, wie Hubert Kloos berichtet. Ein Beispiel dafür ist das bereits genannte Paar, das den Termin für die Trauung um eine Woche „verpasste“, ebenso der Bräutigam, der wenige Stunden vor der Zeremonie die Hochzeit absagte.

Ein anderer Bräutigam bat um eine Unterbrechung und verließ das Trauzimmer für quälend lange 20 Minuten, ohne dafür eine schlüssige Erklärung abzugeben.

Erlebt hat Kloos auch einen Hochzeiter, der mit dem Lastwagen zum Standesamt kam und sich nach dem Ja-Wort mit einem raschen Kuss von seiner ihm frisch Angetrauten verabschiedete, um die unterbrochene Tour nach Spanien fortzusetzen.

Mit Heiratsschwindlern oder gar Bigamisten hatte es Hubert Kloos in seinem beruflichen Leben nicht zu tun: „Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.“ Dafür lernte er einen Mann kennen, der mit seiner Hilfe bereits zum fünften Mal in den Hafen der Ehe einlief.

Aber es gab durchaus Fälle, in denen er sich weigerte, die Eheschließung zu vollziehen: „Wegen des Verdachts der Scheinehe.“ Und ein solcher Verdacht keimte bei Hubert Kloos immer dann auf, wenn ein Ehepartner in Spe vom anderen offenkundig überhaupt keine Einzelheiten wusste.

„Manche kannten nicht einmal den Nachnamen oder das Geburtsdatum.“ Für den Standesbeamten gibt es dann keinen Ermessensspielraum: „Ich wollte nicht für etwas verantwortlich sein, was gesetzlich nicht zulässig ist.“

Immerhin sind solche Fälle seltener geworden: „Die Leute sind mittlerweile schlauer“, mutmaßt Hubert Kloos.

Hubert Kloos begleitete die Acherner von der Wiege bis zur Bahre

Doch die in den meisten Fällen erfüllende und schöne Arbeit eines Standesbeamten ist nur eine von vielen Aufgaben von Hubert Kloos.

Die Arbeit im Standesamt umfasst keineswegs nur Hochzeiten, sondern gewissermaßen die Begleitung der Menschen von der Wiege bis zur Bahre: Von der Eintragung in das Geburtenregister bis zur Ausstellung der Sterbeurkunde reicht das Spektrum.

Und im Fall von Hubert Kloos kam die Leitung des Fachgebiets Bürgerservice als innerstädtische Anlaufstelle für die gesamte Stadtverwaltung hinzu.

Die Nachfolge von Hubert Kloos, der sich nun auf mehr Zeit für Familie, Kinder und Enkelkinder freut, wird die bisherige Ettenheimer Standesbeamtin und Önsbacher Ortsvorsteherin Christine Rösch antreten.