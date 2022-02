Einsatz am Mittwoch

Höhenretter im Einsatz: Baustellen in Achern bergen viele Herausforderungen für Notfallhelfer

Am Mittwoch sorgte ein Einsatz der Höhenretter auf einem Kran in Achern für Aufsehen. Ein Retter der Feuerwehr erklärt, wie das Training für solche Ereignisse funktioniert und welche Herausforderungen die Baustellen in Achern bergen.