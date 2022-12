Hubschrauber über Oberachern: Polizei sucht nach Mann

Viele Bürger haben sich am frühen Montagmorgen gefragt, was der Grund ist. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass derzeit ein Mann aus einem Seniorenheim, Jahrgang 1948, vermisst und seit 4 Uhr per Hubschrauber gesucht wird.

Die Ermittlungen dauern an, so der Sprecher. Auch auf dem Boden seien zwei Streifen des Reviers aus Achern im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 07.15 Uhr].