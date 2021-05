Seit Montagabend ist es raus. In Baden-Württemberg soll schon bald der Hundeführerschein eingeführt werden. Hundehalter sollen dann in einem schriftlichen Test und einer praktischen Prüfung beweisen, dass sie mit einem umfangreichen Wissen über Bedürfnisse und das Sozialverhalten ihrer Hunde glänzen können.

Bei Hundefreunden kommt dieser Plan allerdings nicht überall gut an. Denn auch Experten befürchten, dass ein solcher Test viele Hundehalter überfordern kann.

Bedenken hat Kerstin Kessler aus Obersasbach, die in Achern schon seit Jahren erfolgreich eine Hundeschule führt. „Generell begrüße ich es ja, dass Tierhalter allgemein mehr Kompetenz im Umgang mit ihren Tieren beweisen sollten“, sagt die Hundetrainerin. Doch hier, so meint sie, könnte es durchaus sein, dass die Landesregierung über das Ziel hinausgeschossen sei. „Wer soll denn die Masse an Hunden prüfen, die es in unserer Region gibt?“, fragt sie.