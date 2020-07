53 Menschen gestorben

Im Ortenaukreis gibt es mehr Corona-Tote als in jedem anderen Kreis im Südwesten

Das Coronavirus und die von ihm ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 werfen noch viele Fragen auf – auch danach, wie die Statistik zur Zahl der Infizierten und Toten geführt wird. Das zeigt sich am Beispiel des Ortenaukreises. Die Zahl der Infizierten ist moderat, die der Toten die höchste im Südwesten. Was stimmt an der Statistik nicht?