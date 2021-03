Im Wahlkreis Kehl zahlt sich die akribische Vorbereitung aus

Landtagswahl in Baden-Württemberg

Der Tag im Wahlkreis Kehl beginnt früh am Morgen um 7.15 Uhr. In Rheinau-Freistett sperren Bürgermeister Michael Welsche (FW), sein Amtsleiter Thomas Bantel und Armin Schäfer, Chef des Rheinauer Ordnungsamtes, die Tür zum großen Ratssaal auf.

Man sieht gleich: Bei dieser Wahl ist so einiges anders. „Wir haben Pfeile auf den Boden geklebt und lotsen so die Menschen einmal durch den Saal, den sie, nachdem sie gewählt haben, durch den Hintereingang wieder verlassen. So kommen sich die Wähler nicht zu nah“, erklärt Bantel das Hygienekonzept der Stadt.

Ergänzt werden die Maßnahmen durch Luftfilter und Plexiglaswände, die die Wahlhelfer vor den Bürgern abschirmen. Jeder Wähler bekommt einen eigenen Kugelschreiber, der anschließend desinfiziert wird. „Wir mussten die Materialien nicht extra anschaffen. In unseren Büros und den Schulen war noch genug vorhanden“, sagt Welsche, in dessen Zuständigkeit elf Wahllokale in Rheinau fallen.