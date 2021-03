Sasbacher Imker verliert fast die Hälfte seiner Bienenvölker durch Pflanzenschutzmittel

Die Familie Krög imkert seit 25 Jahren in Sasbach. Zehn ihrer 25 Völker haben sie im vergangenen Jahr durch Pflanzenschutzmittel verloren. Konflikte mit Landwirten halten sie dennoch nicht für zielführend

Als der Sasbacher Imker Bernd Krög im vergangenen Herbst seine Beuten kontrollierte, bekam er einen großen Schreck. Vor mehreren Fluglöchern lagen regungslos dutzende Bienen. Ihre Artgenossen hatte die toten Insekten gleich einem Trauerzug aus dem Inneren der Holzkästen getragen, wenig später musste der ganze Bienenstaat, auch Bien genannt, dran glauben.

„Zehn meiner 25 Völker haben das vergangene Jahr nicht überstanden. In der Folge sind natürlich auch weniger neue Völker ausgeschwärmt und Ableger entstanden“, berichtet Krög.

Der Imker schickte die toten Bienen an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg. Hier wurden die Insekten untersucht. Der Befund: Die Bienen hatten sich mit einem Pflanzenschutzmittel vergiftet, das zwar erlaubt ist, aber wahrscheinlich in einer zu hohen Konzentration eingesetzt wurde. „Es ist vollkommen unklar, wo das herkam. Bienen sammeln in einem Radius von drei Kilometern Nektar. Wir sprechen hier über eine Fläche von rund 36 Quadratkilometern“, sagt Krög und fügt schulterzuckend hinzu: „Ich lasse das hinter mir.“