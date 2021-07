Dass die Ortenau eine beliebte Fremdenverkehrsregion ist, das liegt natürlich an der Landschaft und an den Menschen, nicht zuletzt aber auch daran, dass wir hier kulinarisch eine Menge zu bieten haben.

Um so bedenklicher erscheint im Lichte dieser Erkenntnis, dass in den vergangenen Jahren ein Lokal nach dem anderen vom Markt gegangen ist. Das ist nicht nur in wirtschaftlicher und kulinarischer Hinsicht ein Verlust, sondern auch in kultureller. Wer es hier nicht sieht, mag einen Blick über die Grenze werfen – wo die Franzosen Tag für Tag beweisen, dass eine gute Küche auch ein Stück Kultur ist.