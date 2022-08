Neue Höchstwerte

Immer mehr Kirchenaustritte in Achern: Was das Pastoralteam gegen den Mitgliederschwund tun will

In den vergangenen zwei Jahren erreichen die Kirchenaustritte neue Höchstwerte. Was sagen die Verantwortlichen im Raum Achern dazu? Und was unternehmen die Kirchen gegen den Negativtrend?