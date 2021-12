Beratung und Impfung

Impfaktion für Schwangere, Stillende und Frauen mit Kinderwunsch in Acherner Frauenklinik

Eine Beratungs- und Impfaktion bietet die Frauenklinik am Ortenau Klinikum Achern am Samstag, 8. Januar. Das Team will aufklären, wann eine Impfung ratsam ist. Interessierte können sich direkt impfen lassen.