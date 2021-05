Hausärzten in Achern fehlt es am nötigen Corona-Impfstoff

Nein. Es ist nicht leicht, in Achern den Hausarzt seines Vertrauens an den Telefonhörer zu bekommen. Diese Erfahrung mussten in den vergangenen Wochen viele Patienten machen. Der Grund: Vielfach stehen in den Hausarztpraxen die Telefone nicht mehr still, weil sich immer mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen möchten.

„Bei vielen unserer Patienten wiegt natürlich der Schutz gegen das gefährliche Virus vor“, sagt Thomas Kohler. Alleine in seiner Gemeinschaftspraxis in der Ratskellerstraße gehen täglich bis zu 800 Anrufe ein. „An ruhigeren Tagen sind es vielleicht nur so um die 500“, erzählt Kohler. In Masse seien es Impfanfragen, mit denen sich sein Team beschäftigen müsse.

„Unser Glück ist, dass wir mit unserem Ärzteteam gut besetzt sind und somit auch einteilen können, wer sich um das Tagesgeschäft kümmert und wer zum Impfen eingesetzt wird“, erklärt der Allgemein- und Betriebsmediziner. Seit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt habe, die Priorisierung ad acta zu legen, seien die Nachfragen nach Impfungen förmlich explodiert.