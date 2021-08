Nelly Chamarina ist seit Januar 2021 Chefärztin in Frauenklinik im Acherner Klinikum. Sie studierte 1993 in St. Petersburg und ist seit der Jahrtausendwende 2000 in Deutschland tätig. Von 2005 bis 2010 war sie Oberärztin am Marienhospital Stuttgart, 2011 Oberärztin am Salem Krankenhaus/Uniklinik Heidelberg und von 2012 bis 2020 Leitende Ärztin der Geburtshilfe und Kindergynäkologie am Klinikum Ludwigshafen.