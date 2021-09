Auf dem Acherner Friedhof erinnert ein riesiger Obelisk an Joseph Fallert: Er wanderte mit 15 Jahren in die USA aus und wurde dort Bierbrauer.

Bierbrauer in den USA

Ein hübscher Jüngling mit kleinen Flügeln sitzt in Trauer versunken auf dem Sockel eines Grabmals auf dem Acherner Friedhof, das alle anderen Grabsteine an Größe, Form und Glanz überragt und den Besuchern schon von weitem ins Auge fällt.

„Hier ruht Joseph Fallert“ steht neben den Lebensdaten auf einem verzierten Medaillon und auf dem Sockel wird dem Verstorbenen ein „Ruhe in Frieden“ gewidmet. Doch mehr Informationen über die Person in dem Grab gibt es auf dem ungewöhnlichen Grabstein in Form eines über zehn Meter hohen Obelisken nicht.

„Die Witwe wollte eine noch größere Anlage mit Kapelle errichten, dazu wäre eine Gebühr für 20 Gräber je 15 Gulden fällig gewesen“, so der Heimat- und Ahnenforscher Paul Meyer, der sich auf die Spurensuche nach Joseph Fallert machte.