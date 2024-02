In Achern sind die „Gardemädels“ von einst wieder in Aktion

Rote Shirts, weiße Röcke, rote Tanzschuhe: Das Outfit in den Farben der Stadt Achern steht den „Gardemädchen“ der Narrhalla perfekt, die Schrittfolgen zu den Klängen des Marsches „Stars and Stripes Forever“ sind präzise, die Beinwürfe sind synchron und auch der Sprung zum Spagat könnte nicht besser sein.

Doris Müller war vor 40 Jahren erstmals in Achern dabei

Vor mehr als 40 Jahren trat Doris Müller in den Turnverein ein. Sie stand sehr gerne auf der Bühne und sorgte mit anderen bei Showtänzen als „Hausfrauen“ oder „Can-Can-Tänzerin“ für getanzten Frohsinn. „Da es damals noch keine Handys gab, ist meine Mutter manchmal zwei oder dreimal von Großweier zum Abholen zur Halle gefahren, da die Sitzung länger dauerte.“

So war das eben in einer Zeit ohne Handys, meinte Müller. „Man traf sich zum Training, die Termine wurden ausgemacht und dann hat es auch geklappt.“ Klappen wird es auch heute bei der Premiere der „Retrogarde“, denn gelernt ist gelernt, die Stimmung in der „Mädelsrunde“ ist prächtig und „fit wie ein Turnschuh“ sind die Gardistinnen allemal wie einst im Mai.

„Die Elemente können die Mädels alle noch, das mussten wir gar nicht üben“, freute sich Uschi Hamerski. Seit den 1970er Jahren leitet sie die Narrhalla-Garde, die ihr Vater Hermann Schuh vor 70 Jahren mit Mädchen des Turnvereins Achern gründete.

Deshalb werden sieben Jahrzehnte getanzte Fastnacht an diesem Freitag, 2. Februar, lebendig, wenn eine „Retrogarde“ mit ehemaligen „Gardemädels“ im Scheinwerferlicht der Bühne steht, herrliche Fastnachtszeiten aufleben und mit viel Charme ein getanztes Geschenk vom Feinsten präsentiert wird.

Teilnehmerinnen kommen auch aus Vorarlberg

„70 Jahre jung, Narrhalla Garde mit viel Schwung“, so lautet das Motto der Kampagne 2024. Dem werden 14 Gardistinnen rundum gerecht, die zwischen 60 und 30 Jahren jung sind, in Orten von Schlins in Vorarlberg bis Großweier in Baden wohnen und sich auf Initiative ihrer ehemaligen Trainerin und deren Tochter Tanja Malin gesucht und gefunden haben.

Von „Mund zu Mund“ und über die sozialen Medien verbreitete sich im Eiltempo die Nachricht, dass eine „Retrogarde“ formiert werden soll, um beim Närrischen-Abend der Narrhalla einen historischen Farbtupfer auf die Bühne zu zaubern.

Mit dabei ist Claudia Dohr, die 1974 als junges „Maidle“ beim Showtanz mittanzte, damals auf der Bühne der legendären „Hornisgrinde-Lichtspielen“ mit Logen und Plüschsesseln und im Kreise von unvergessenen Narren wie Präsident Hans Vierneisel, „Acherner Harlekine“, „Pat und Patachon“, „Bärb und Wilhelmine“ und die 1973 gegründeten Dreizipfelshansele.

„Wir waren Hippies, hatten bunte Perücken auf und trugen Hotpans“, erinnert sich Dohr an ihren ersten Auftritt mit zwölf Jahren. Noch sehr lebendig ist, dass die Tänzerinnen ihre T-Shirts in Franzen schneiden mussten, um wie Hippies eben etwas sexy auszusehen. „Das würde sich heute vielleicht niemand mehr trauen, aber es war alles ok“, meinte sie und strahlte.

1976 erlebte sie den Umzug der Fastnacht in die neue Hornisgrindehalle mit drei Sitzungen, bei der Premiere schwebte Erznarr Josef „Seppl“ Jehle entlang einer Seilbahn als Engel in die Halle. Derweil war sie auf einem Jubiläums-Plakate der Narrhalla als Gardemädchen zu sehen.