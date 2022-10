Nach langem Zögern: Mehr Sicherheit für Radfahrer in Achern

Der Verkehrsraum ist nicht beliebig vergrößerbar, er kann nur anders aufgeteilt werden. In Achern hat man jetzt erste Schritte in diese Richtung unternommen.

Jetzt aber. Eher überschaubar war in den vergangenen Jahrzehnten, was die Stadt Achern zur Förderung des Radverkehrs abgeliefert hat. Andere Städte waren da bedeutend schneller.

Das ändert sich gerade. Der Bauausschuss des Gemeinderats brachte am Montagabend ein ganzes Paket von handfesten verkehrsrechtlichen Anordnungen auf den Weg, das Radlern insgesamt, besonders aber den Eltern Rad fahrender Schulkinder, gefallen dürfte. Den Autofahrern wohl weniger. Sie müssen Einschränkungen hinnehmen.

Dazu zählt, dass in der Martinstraße 40 Parkplätze wegfallen und in der Eisenbahnstraße künftig Tempo 30 gilt. In einem Punkt aber bremste der Ausschuss.

Fahrradstraße in Oberachern wird es nicht geben

Die durchgehende Fahrradstraße von Oberachern bis fast zum Gymnasium wird es erst einmal nicht geben. Jedenfalls nicht in voller Länge. Vielleicht, so konnte man zwischen den Zeilen erahnen, wenn 2028 die Nordtangente fertiggestellt ist.

Wie immer seit Amtsantritt von Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) tritt die Verwaltung kräftig in die Pedale. Die meisten Änderungen sollen rechtzeitig zum Beginn der Saison 2023 im Frühjahr erledigt sein.

Die Kombination aus einem Rad fahrenden Oberbürgermeister, der eben mal zum Termin nach Offenburg strampelt, und einem jungen Radverkehrsbeauftragten greift.

Die am Montag auf den Weg gebrachten Maßnahmen sind Teil des Radverkehrskonzepts, das nun nach und nach umgesetzt werden soll. Die nächsten Themen zeichnen sich bereits ab: Die Ausweitung der Fahrradstraße auf Berliner Straße und Kaiser-Wilhelm-Straße. Auf diese Weise wäre dann, weitgehend jedenfalls, die Schullandschaft in der Kernstadt abgedeckt.

Vier Vorschläge umfasst der erste Aufschlag der Verwaltung zum Radverkehrskonzept. Tempo 30 in weiten Teilen der Eisenbahnstraße; Radschutzstreifen in der Martinstraße zwischen Allerheiligenstraße und Hornisgrindestraße, die Fahrradstraße von Oberachern bis in die Berliner Straße und schließlich deren oben beschriebene mittelfristige Ausweitung.

Naturgemäß schieden sich an der Fahrradstraße, die in der Praxis erhebliche Einschränkungen für den Autoverkehr bedeutet, die Geister.

Manfred Nock (ABL), als Fahrlehrer mit der Verkehrssituation bestens vertraut, warnte davor, übers Ziel hinauszuschießen: Die Mobilitätswende werde nicht einfacher „durch den Versuch, ideologisch motivierten Unfug mit der Realität zu verbinden“.

Wer die Radfahrer schützen wolle, der solle Radwege anlegen. Nock verwies darauf, dass es sich bei der angedachten Strecke von der Austraße über Eichelsbergweg, Bert-Brecht-Straße und Straßburger Straße um eine Hauptverkehrsachse handle. Die für Radfahrstraßen vorgegebene Verkehrsfrequenz von 400 Fahrzeugen pro Stunde sei bei weitem überschritten.

Einwände kamen auch von der CDU. Er habe Bedenken, wenn man die Fahrradstraße von Oberachern kommend über die Bundesstraße 3 hinweg führe.

Da treffe man plötzlich auf ein völlig anderes Verkehrsaufkommen, warnte Norbert Eberle. Das teilte die Mehrheit im Ausschuss, so dass die Fahrradstraße nun weit vor dem Gymnasium endet. Erst einmal.

Rote Markierungen in Achern für die Fahrradfahrer

Die Fahrradstraße – es gibt sie in Deutschland erst seit 1997 – soll eine Art „Hauptverkehrsstraße“ für Radfahrer sein. Damit sie sich dort wohlfühlen, dürfen sie nebeneinander fahren, die Autofahrer müssen sich im Zweifel hinter den Pulks einreihen.

Das dürfte nicht sehr schwer fallen, es gilt ohnedies Tempo 30. Die Radler haben Vorrang, Autofahrer dürfen drauf, und auch Linienbusse.

Umbauten wird es in Achern nicht geben, lediglich großflächige rote Markierungen auf der Fahrbahn an allen Kreuzungen. Das ist im Stadtbild ja nicht neu.

Eine wirklich gefährliche Geschichte in der Eisenbahnstraße. Alois Berger-Köppel, Stadtrat

Weniger Bedenken gab es im Ausschuss zum Tempolimit in der Eisenbahnstraße. Alois Berger-Köppel (SPD) lobte den Vorschlag: „Das freut uns, denn das ist eine wirklich gefährliche Geschichte in der Eisenbahnstraße.“

Und auch den Wegfall von 40 Parkplätzen durch den Radschutzstreifen in der Martinstraße sieht der Ausschuss nicht als Problem an. Während der halbseitigen Sperrung der Hauptstraße habe sich gezeigt, dass es auch ohne die geht.

Beide Vorschläge wurden dem Gemeinderat mit großer Mehrheit zur Beschlussfassung empfohlen.