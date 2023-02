In die Flucht geschlagen: Unbekannter bricht in Acherner Wohnhaus ein

Ein Eindringling hat sich am Montag Zutritt zu einem Haus in Achern verschafft. Eine Zeugin beobachtete den Einbruch und der Täter flüchtete.

Ein unbekannter Täter gelangte am Montag in der Zeit zwischen 19.15 und 22.45 Uhr in ein Anwesen in der Straße Häußlersfeld in Achern. Er hebelte auf der Gebäuderückseite eine Eingangstür sowie zwei Wohnungstüren auf und verschaffte sich so Zutritt, teilte die Polizei mit.

Im Inneren durchwühlte er sämtliche Schränke. Eine Zeugin wurde auf den Einbruch aufmerksam und schlug dadurch den Eindringling in die Flucht. Es sei noch unklar, ob der Täter etwas gestohlen hat.

Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker hat das Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen.