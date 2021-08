240 Betten Mindestgröße gelten als gesetzt

In sieben Jahren soll das neue Acherner Krankenhaus fertig sein

Das Oberkircher Krankenhaus schließt in wenigen Wochen, die Vorbereitungen für den Neubau in Achern kommen einen wichtigen Schritt voran. Der Kreis arbeitet mit Hochtouren an der Umsetzung der vor drei Jahren beschlossenen Klinikreform, die rund eine Milliarde Euro kosten wird.