Wie es mit den Finanzen weitergeht, ist zum Jahreswechsel eigentlich kein zentrales Thema. Corona und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft haben dies geändert. Ein Überblick, was die Banken in der Ortenau raten.

Was richtet das Coronavirus in der Wirtschaft an? Zwei Jahre lang hat sich die Konjunktur in der Region als robust erwiesen, viel robuster als im ersten Lockdown erwartet. Doch was bringt das laufende Jahr? Zahlt am Ende der Sparer für all die Rettungsaktionen?

Dass man so schnell wieder auskömmliche Zinsen auf seine Einlagen bekommt, das glauben die Vertreter großer Banken aus der Region nicht – ebenso wenig, dass sich die Inflation so schnell beruhigen wird.

Ihr Rat an kleine und größere Sparer: Aktien und Immobilien. Damit das sauer Ersparte nicht vor den Augen dahinschmilzt. Fazit - der Wirtschaft geht es blendend, doch Sparen ist gerade keine wirklich gute Idee. Eine Umfrage.

Klassische Geldeinlagen sind out

„Klassische Einlagen haben noch immer keine Chancen auf nennenswerte Verzinsung“, sagt Markus Dauber, einer der beiden Vorstandschefs der Gestalterbank, einer der größten Volksbanken Deutschlands. Doch ein Sparer sei zugleich oft auch Arbeitnehmer und Häuslebauer. Da sei dann durchaus festzustellen, dass er auf der anderen Seite von „historisch niedrigen Zinsen“ profitiere. Zudem seien in der Ortenau gerade „gute Zeiten für Arbeitnehmer“, es herrsche „faktisch Vollbeschäftigung“.

Die wirtschaftliche Stabilität der Unternehmen in der Ortenau hänge derzeit weniger an Fragen von Kapital und Finanzierung, sondern daran, ob sie angesichts gestörter internationaler Lieferketten und des Fachkräftemangels ihre Produktion aufrecht erhalten können. Die Betriebe in der Region seien sehr breit aufgestellt, das helfe.

Der „Normalsparer“, so räumt Dauber ein, sehe sich aber in einer schwierigen Situation. Sein Rat: Das Vermögen zu verteilen, das gehe auch bei kleineren Beträgen mit Fondsprodukten. Und über Aktien. Der DAX stehe bei 16.000, es gebe Prognosen, dass er sich zum Jahresende bei 18.000 wiederfinden wird.

Der Sparer bezahlt die Chose. Jutta Grandjean, Sparkasse Hanauerland

Jutta Grandjean, Chefin der Sparkasse Hanauerland, drückt es etwas volkstümlicher aus: „Der Sparer bezahlt die Chose.“ Die Europäische Zentralbank begründe die Inflation 2021 mit der Corona-Krise und der in Deutschland wieder gestiegenen Mehrwertsteuer. „Ich sage na ja“, so Grandjean. Lieferengpässe, höhere Transportkosten und steigende Materialpreise würden sicher eine Rolle spielen, aber nicht nur. Ein wichtiges Thema seien auch die Personalkosten, ausgelöst vom Fachkräftemangel in Deutschland.

Der „Normalsparer“ hat noch Optionen

Sie rechne auch 2022 mit einer Inflation im Bereich von drei bis vier Prozent, sagt die Sparkassenchefin. „Die Leute gehen in Sachwerte“, so Grandjean, und nennt als Stichworte „Betongold und Aktien“.

Inzwischen würden deshalb Warnungen vor einer Immobilienblase laut, und man beobachte regional „sehr intensiv, ob wir uns in eine Blase hineinbewegen“. Doch dies zeichne sich im Moment noch nicht ab.

Wir werden eine reale Geldentwertung haben. Helmut Becker, Sparkasse Offenburg/Ortenau

„Wir werden eine reale Geldentwertung haben“, so die Prognose von Helmut Becker, Vorstandschef der Sparkasse Offenburg/Ortenau. Gleichzeit erwarte er erneut keine oder sogar negative Zinsen: „Das wird sich mittelfristig nicht ändern, weil die südeuropäischen Länder daran interessiert sind, ihre Schulden abzubauen.“

Dies sei der Preis einer gemeinsamen Währung, jeder habe eine Stimme in der Europäischen Zentralbank, „ob das gerecht ist, das ist eine andere Frage“.

Gesunde Wirtschaft in der Ortenau

Auch Becker verweist auf die sehr gute Struktur der Wirtschaft in der Ortenau, die aber bis weit ins laufende Jahr hinein mit Ausfällen zu rechnen habe, weil die Zulieferketten stocken – „nicht nur bei Chips“. Auch der Fachkräftemangel werde weiter bestehen, teilweise würden Mitarbeiter von anderen Betrieben abgeworben.