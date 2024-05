Inklusives Bogensportzentrum in Achern: Noch ist kein Baubeginn in Sicht

Der Weg zu einer barrierefreien Schießhalle ist lang. Die Hoffnungen des Acherner Bogenclubs auf eine baldige Umsetzung seiner Pläne für ein integratives Bogensportzentrum erfüllen sich erst einmal nicht. Das hat mehrere Gründe: Es gibt kein Baurecht auf dem städtischen Gelände und im neuen Doppelhaushalt ist kein Zuschuss der Stadt Achern für das Großprojekt vorgesehen.

Die Wiese ist nass auf dem Clubgelände an der Ambros-Nehren-Straße gegenüber der dunkelgrauen Halle der Firma Ziegler im Gewerbegebiet Heid. Zwei Enten landen und paddeln umher. Als die ersten Bogenschützen zum Training eintreffen, fliegen sie davon. Die Grundlinie, von der die Schützen schießen, ist neu und professionell gepflastert. Hier bewegen sie sich trockenen Fußes. Der Weg ist so breit, dass zwei Rollstuhlfahrer aneinander vorbeifahren können. Seine Herstellung wurde von der Leader-Region Ortenau mit knapp 13.000 Euro bezuschusst. Kürzlich wurde sie im Rahmen eines Bogen-Schnupperkurses mit Rollstuhlfahrern eingeweiht.

Bogenclub Achern legt Wert auf Inklusion

Dass auch Menschen mit Behinderung hier selbstständig ihren Schießsport ausüben können, ist den Verantwortlichen wichtig. Vorsitzender Andreas Kuhrau aus Sasbachried und sein Stellvertreter Dominic Willetts aus Freistett haben den Acherner Bogenclub neu ausgerichtet. Die Zahl der aktiven Schützen stieg in den vergangenen Jahren von etwa zehn auf fast 70, darunter elf Menschen mit Behinderung. Einer von ihnen ist Klaus Heiland aus Helmlingen. „Ich bin so froh, dass ich in Achern Bogenschießen kann“, sagt der 64-Jährige, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Der Sport trainiere nicht nur seine Muskeln, sondern stärke ihn auch mental.

„Die Initiative des Bogenclubs Achern ist sehr gut“, sagt er. Er fühle sich dort willkommen, trainiere im Winter in der Hornisgrindehalle mit. Sie ist für ihn allerdings nur mit Unterstützung zugänglich. Auf dem Bogenplatz in der Heid brauche er seit der Erneuerung der Schießlinie keine Hilfe mehr. Eine barrierefreie Schießhalle mit behindertengerechter Toilette wäre für ihn noch mal eine enorme Steigerung: eine Möglichkeit, die es weit und breit nicht gibt.

Geschätzte Kosten liegen bei 1,1 Millionen Euro

Das neue Bogensportzentrum mit Maßen von 20 auf 45 Meter soll wetterfestes Vereinsheim und ganzjährige Trainingsmöglichkeit in einem werden. Die geschätzten Kosten liegen laut Vorstand bei 1,1 Millionen Euro. Parkflächen zu schaffen, ist dabei noch nicht eingerechnet. Mit einer über 40 Seiten umfassenden Broschüre stellt der Acherner Bogenclub sich und sein Vorhaben derzeit bei Sponsoren vor. Auf der Plattform Gofundme läuft ein Aufruf, für das „Pilotprojekt integratives Bogensportzentrum Achern“ zu spenden.

Bereits im Juni 2023 befürwortete der Bau- und Umweltausschuss des Acherner Gemeinderates das Vorhaben und beauftragte die Verwaltung, die nötigen planungsrechtlichen Schritte zu veranlassen. Inzwischen gebe es Gutachten zum Thema Artenschutz und Hochwasser, sagt Vereinsvorsitzender Andreas Kuhrau. Doch weiterplanen wolle die Stadt für das städtische Gelände erst, wenn die Finanzierung gesichert sei. Ohne Baurecht könnte es aber schwierig werden, schriftliche Zusicherungen von Geldgebern zu bekommen. „Das ist für uns gerade schwierig.“ Eigentlich habe man gehofft, im neuen Doppelhaushalt mit einem Zuschuss der Stadt berücksichtigt zu werden. Ende Februar habe er erfahren, dass das nicht der Fall sei.

Bogenclub Achern sucht weiter Spender

„Das bremst uns und die Zeitschiene ändert sich dadurch“, sagt der zweite Vorsitzende Dominic Willetts: „Aber unser Ziel hat sich nicht geändert. Wir bleiben motiviert und suchen weiter Spender.“ Schön fände Vorsitzender Kuhrau, wenn parallel dazu von der Stadt Achern als Eigentümerin des Geländes die nötigen Verfahren in Gang gesetzt würden. Hierfür nötig ist eine Teiländerung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans.

Die Stadt Achern bestätigt auf Anfrage, dass sich der geplante Standort im Außenbereich befindet und außerdem in einem Überschwemmungsgebiet. Daher werde zusätzlich eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung erforderlich. „Nach Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes durch den Bogenclub kann mit den Planungen gestartet werden“, so Karin Bürk von der Stadtverwaltung.