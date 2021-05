Bei Motorradfahrern muss er sich nicht um einen Beliebtheitspreis bewerben. Der Offenburger Landtagsabgeordnete Thomas Marwein (Grüne) hat die Bikerszene als Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung ganz schön unter Druck gesetzt.

Doch sein Job ist dem Proporz bei der Regierungsbildung in Stuttgart zum Opfer gefallen. Was also hat das Engagement bewirkt, was bleibt übrig und vor allem – wie geht es weiter?

Marwein (62) sprach mit BNN-Redakteur Frank Löhnig über die vergangenen vier Jahre.