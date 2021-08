IT-Campus von Powercloud in Achern soll oberirdisch autofrei werden

Wie könnte das Wohnen der Zukunft aussehen? Eine Antwort darauf will die Firma Powercloud mit ihrem IT-Campus in Achern geben.

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens plane man mit Modellcharakter: Oberirdisch ist das 20.000 Quadratmeter große Areal autofrei konzipiert.

Unter der Erde verläuft die Infrastruktur einschließlich der Tiefgaragen mit Ladestationen für E-Autos, E-Bikes und E-Scooter. 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, im Juli war bekanntlich der erste Spatenstich.

Die Wohn- und Arbeitsgebäude des Komplexes will das Unternehmen vollständig CO2-neutral halten. Sie bieten insgesamt Platz für rund 350 IT- und Software-Experten sowie ihre Angehörigen. Hinzu kommen ein Tagungshotel, ein Fitness- und Gesundheitsstudio sowie ein Sterne-Restaurant.

„Das Projekt wird weitere Unternehmen in die Region ziehen und somit neue Arbeitsplätze schaffen“, sagt Unternehmenschef Marco Beicht. Das Vorzeigeprojekt ist von der Umsetzung nachhaltiger Technologie geprägt.

Stromerzeugung aus Photovoltaik und Biomasse

Im Vordergrund stehen dabei „einzigartige Maßstäbe“ für CO2-Neutralität und Energieeffizienz. Hierfür werden die Stromerzeugung aus Photovoltaik und Biomasse, eine effiziente Nutzung von Batterie-Zwischenspeichern, klimafreundliche Gebäudedämmung, thermische Wärmespeicherung und passive Gebäudekühlung eingesetzt.

Für eine effiziente Ressourcennutzung analysiert powercloud den Energieverbrauch und prognostiziert das Verbraucherverhalten künftiger Mitarbeiter und Anwohner. Durch intelligente Datennutzung soll die gezielte Angleichung von Energiespeicherung und -konsum in dem Quartier möglich gemacht werden.

In diesem Vorgehen sieht Beicht zukunftsfähige Ansätze für die Energiewende; nämlich in der intelligenten Symbiose aus kollektivem und individuellen Nutzerverhalten und der nachhaltigen und datengestützten Nutzung von Ressourcen.

Das Motto lautet „smart living“

Dieser digitale Anspruch des Unternehmens drückt sich auch in der gesamten Infrastruktur aus, so zum Beispiel in Form intelligenter Schließanlagen oder einer Paketstation, die von allen Paketdiensten genutzt werden kann.

Die unterirdische Verlegung der gesamten Versorgung schafft oberirdisch Raum für Erholung, und ist Voraussetzung für die Integration des Geländes in die umliegende Natur. Bei der Planung des Areals wurde großen Wert auf den weitgehenden Erhalt der Natur gelegt.

Seine Vision für zukünftiges Arbeiten und Leben stellt der powercloud-CEO unter das Motto „smart living“. Mitarbeitern werde durch den fließenden Übergang zum Parkgelände am Mühlbach ein großes Wohnareal im Grünen geboten.

2024 ist der Abschluss der Bauarbeiten geplant. Anschließend werde das Unternehmen seinen Hauptstandort von Offenburg nach Achern verlagern.