Italiener in Achern fiebern dem EM-Finale entgegen

Bei dem Namen Locatelli kommt Yvonne Howald-Scheurer ins Schwärmen. Das liegt bei der Vorsitzenden des Freundeskreises Sasbach-Mapello nicht allein an dem Fußballstar und Nationalspieler Manuel Locatelli liegt.

Denn in der italienischen Partnergemeinde zehn Kilometer von Bergamo entfernt gibt es Locatellis wie Sand am Meer, an der Spitze Bürgermeisterin Alessandra Locatelli und Vorsitzender Fabrizio Locatelli.

Wie alle Freunde in dem herrlichen Bergamasker Land fiebern sie dem EM-Finale gegen England entgegen und setzen eindeutig auf Sieg.