Haftbefehl erlassen

Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren begehen schweren Raub in Achern

Mit dem Einsatz von Pfefferspray haben zwei Jugendliche am Donnerstagnachmittag ein Paar in einem Eiscafe in Achern ausgeraubt. Die Täter konnten lediglich 20 Euro entwenden und wurden kurze Zeit später festgenommen.