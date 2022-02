Kälberstall eines Bauernhofs in Wagshurst steht in Flammen

Auf einer Bauernhof in Wagshurst ist es am Sonntag zu einem Brand im Kälberstall gekommen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache.

In dem Kälberstall eines Bauernhofs in Wagshurst hat es am Sonntagnachmittag gebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr gegen 17 Uhr, durch die Angehörigen des Hofes gelöscht werden.

Technischer Defekt vermutlich Brandursache

Entflammt sei die Holzvertäfelung des Stalls zum überdachten Auslauf. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt die Brandursache war. Allerdings dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an.

Kälber konnten gerettet werden

Die fünfzehn im Stall untergebrachten Kälber konnten alle rechtzeitig befreit werden und blieben dadurch unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.