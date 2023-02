In Vergessenheit geraten

Kehrt der „Acherner Schmaus-Teller“ zurück?

Als lokale Spezialität war das Gericht in den Achtziger Jahren in aller Munde, geriet danach aber weitgehend in Vergessenheit. Jetzt erlebt der Acherner Schmaus-Teller“ eine originalgetreue Neuauflage.