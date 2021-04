Kindergartenleiterin in Achern rechnet mit Testpflicht auch für die Kleinen

Zwölf Corona-Fälle hat es in den städtischen Kindertageseinrichtungen in Achern gegeben. Auch bei den kirchlichen Einrichtungen mussten bereits ganze Gruppen in Quarantäne.

Auch den Kindergarten Marienau in Achern hat es bereits getroffen. Der jüngste Corona-Ausbruch liegt schon einige Zeit zurück. „Seither ist es still geworden“, sagt Dagmar Vandersee, Leiterin der Kita. Wie lange das noch so bleiben wird, weiß sie nicht. Was sie meint mit Sicherheit vorhersagen zu können, ist, dass es auch für Kindergartenkinder bald eine Testpflicht geben wird. Die Frage sei nur wann.

Insgesamt zwölf Corona-Fälle habe es bisher in den städtischen Kindertageseinrichtungen gegeben, erklärt Helga Sauer, Pressesprecherin der Stadt. Davon waren zehn Erzieherinnen und zwei Kinder der Einrichtungen Marienau, Nikolaus und Rollerbau betroffen.

Hierbei mussten jeweils ganze Gruppen in Quarantäne. Strengere Regeln habe es als Reaktion auf die Infektionen nicht gegeben: „Die bestehenden Hygienekonzepte werden weiterhin eingehalten“, sagt Sauer. So dürfen Eltern ihre Kinder beispielsweise nicht mehr persönlich in die Kita bringen, sondern müssen ihre Schützlinge schon an der Eingangstür abgeben.