Mit neuen Formaten wollen Gemeinden das kirchliche Leben nach dem Lockdown hochfahren. Wir haben mit katholischen und evangelischen Vertretern in Achern über die Herausforderungen gesprochen.

Die katholische und evangelische Kirche in Achern haben mit dem ersten Lockdown im März 2020 begonnen, geistliche Angebote für zu Hause anzubieten, um Hausbewohner als Tischgemeinde zu versammeln. Doch je länger der Lockdown dauert, desto mehr richteten sich die Gläubigen häuslich ein, verfolgten aus der spirituellen Kuschelecke die Videos und Übertragungen im Internet. Sie fühlten sich als „virtuelle Gemeinde“ gut vernetzt.

Dies führte dazu, dass sich die Seelsorger getreu dem Spruch „Aus den Augen aus dem Sinn“ doch etwas Sorgen machen, zumal kein Ende des Lockdowns zu sehen ist.

„Man kann sich schon daran gewöhnen, zu Hause zu bleiben und sich einzuigeln“, sagt Katrin Bessler-Koch, evangelische Pfarrerin in Achern. „Ich hoffe sehr, dass die Mitglieder unserer Gemeinde wieder kommen, ich bin auch davon überzeugt.“ Neben der Kirche daheim gebe es eine „ganz große Sehnsucht, wieder in die Kirche zu gehen, andere zu treffen, gemeinsam zu singen und Musik des Posaunenchors zu hören“, so Bessler-Koch.

Dass es nach dem Lockdown nicht einfach wird, das normale kirchliche Leben mit allen Veranstaltungen, Aktivitäten und Gottesdiensten wieder hochzufahren und zur Mitarbeit zu motivieren, betonten Dekan Georg Schmitt, Pfarrerin Katrin Bessler-Koch und Pfarrer Joachim Giesler übereinstimmend. „Es wird sich wieder einspielen, aber das erfordert Zeit, motivierte Mitarbeiter und neue Formate, um die Menschen anzusprechen“, sagt Schmitt.

Der digitale kann den echten Gottesdienst nicht ersetzen

Es werde für alle Gemeinden eine große Herausforderung sein, dafür Sorge zu tragen, dass die Christen sich als ein Teil ihrer Gemeinde verstehen und nach der langen Zeit auf Abstand wieder den Weg in die Kirche finden und das Gemeindeleben mitgestalten. Die digitalen Angebote seien zwar sehr gut und waren über die Weihnachtszeit ohne Gottesdienste im Achertal auch wichtig, dennoch könnten sie das Dabeisein und Mitfeiern in der Kirche nicht ersetzen.

Dass die Menschen danach Sehnsucht haben und selbst wollen, den Faden nicht abreißen zu lassen, war daran zu sehen, dass sehr viele die Krippen besuchten, das Friedenslicht von Bethlehem und die Tütchen für die Sternsinger-Aktion mitnahmen.

Dass nach dem Lockdown das Leben in Gruppen und Vereinen wieder mit großer Anstrengung aktiviert werden muss, sei kein spezifisch kirchliches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, sagt Joachim Giesler.

Was wird aus dem Ehrenamt?

Bereits vor Corona sei es nicht einfach gewesen, Menschen für ehrenamtliche Aufgaben zu gewinnen. Nun werde es spannend zu sehen, wie dies nach dem Lockdown gelinge. Es könnte schon der Fall sein, dass bei einigen der Kontakt abgerissen sei, sie nach der langen Zeit auf Abstand eigentlich nichts vermissen oder keine Lust mehr haben, wieder mitzumachen oder Verantwortung zu übernehmen. Wie dies gelinge, sei schwer abzuschätzen. Es bedürfe viel Mühe, auf die Menschen zuzugehen und neue pastorale Konzepte und gottesdienstliche Formate zu entwickeln.