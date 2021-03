Kirchen im Raum Achern fühlen sich von Corona-Beschlüssen überrumpelt

Überrumpelt und befremdet haben die Kirchengemeinden der Region auf die Bitte der Politik reagiert, Ostergottesdienste nur digital zu feiern. Er sei „völlig überrascht“ gewesen, als diese Nachricht am Dienstagmorgen verbreitet wurde, sagt etwa Pfarrer Joachim Giesler. „Wir hatten bisher mit Präsenzgottesdiensten geplant.“

Die katholische Kirchengemeinde in Achern sende seit Weihnachten Livestreams, das wäre ohnehin auch zu Ostern so gewesen. „Persönlich hätte ich wegen Präsenzgottesdiensten keine Bedenken gehabt. Wir haben unser Konzept dafür eigentlich noch ausgeweitet“, so Giesler: Wer währenddessen aus liturgischen Gründen seine Maske absetzen muss – das heißt die Leiter der Gottesdienste, die Lektoren, Vorsänger und zum Teil auch Organisten – sollte am Karsamstag getestet werden.

Das sei bisher eine Schwachstelle im Hygienekonzept gewesen: Aus diesem Personenkreis habe es in der Vergangenheit schon einmal einen positiven Corona-Fall gegeben. Alles sei längst geplant gewesen. „Wir sind es ja schon gewohnt, schnell zu reagieren, aber das ist jetzt doch schon heftig.“