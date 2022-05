Mehr Respekt gefordert

Corona und überzogene Erwartungen vieler Eltern: Erzieher in Achern sind an der Belastungsgrenze

Die Pandemie hat die Probleme nur noch deutlicher sichtbar gemacht: Die Mitarbeiter in Kitas und Kindertagespflege sind am Anschlag. Neben Personal mangle es oft auch an Respekt, sagen die Träger der Acherner Einrichtungen.