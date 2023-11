Festakt in Schlossfeldhalle

Rare Ehrung für scheidenden Verwaltungschef: Klaus Muttach ist seit Freitag Acherner Ehrenbürger

Klaus Muttach wurde für seine Arbeit schon ausführlich gelobt. Jetzt erhielt er für das, was er in 16 Jahren als Verwaltungschef geleistet hat, eine Auszeichnung, mit der man in Achern eher knickrig ist. Es gab sie erst zehnmal in 928 Jahren.