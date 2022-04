Kochen mit Bier: Landfrauen aus Achern verraten ihre Lieblingsrezepte

Bier ist nicht nur zum Trinken da. Man kann es auf vielfältige Weise nutzen. Wer nun Bier in einer anderen Form als im Glas genießen möchte, kann gerne folgende Vorschläge und Rezepte der Landfrauen aus dem Bezirk Achern ausprobieren.

Sonja Doll schlägt eine Bierspülung zur Kräftigung der Haare vor. „Eine Flasche Bier über Kopf und Haar gießen, einmassieren und nach kurzer Einwirkungszeit mit lauwarmem Wasser wieder ausspülen. Nicht mit Shampoo nachspülen, sonst lässt die Wirkung der Spülung nach. Der Biergeruch verfliegt sofort. Vorsicht bei langen Haaren, es kann durch Verkleben Probleme beim Auskämmen geben, wenn die Spülung nicht richtig ausgewaschen ist“, heißt es im Buch „Omas beste Heilmittel“.

Ein Rezept für Bierbrot kennt Sandra Spitznagel: „600 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, zwei Teelöffel Salz und 500 Milliliter Malzbier, 300 Milliliter je nach Wunsch Körner, geröstete Zwiebeln, Schinkenwürfel oder Nüsse. Das Ganze zu einem glatten Teig verrühren. Eine 3,5 Liter Kasserolle leicht einfetten und den Teig hineingeben. 50 Milliliter Wasser über den Brotteig verteilen. Die Kasserolle mit dem Deckel verschließen und das Brot im Backofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze rund 50 Minuten backen. Für eine besonders krosse Kruste den Deckel 15 Minuten vor Ende der Backzeit entfernen.“

Biersuppe mit Schnee-Eiern

Jutta Weidlich verrät das Rezept einer Biersuppe mit Schnee-Eiern: „Zwei Päckchen Soßenpulver Vanillegeschmack werden mit 75 Gramm Zucker und drei Esslöffel kalter Milch angerührt. Ein halber Liter Milch und eine Prise Zimt werden erhitzt. Darin wird das angerührte Soßenpulver eingerührt und noch einmal aufgekocht.

Hinzu kommt ein halber Liter helles Bier, etwas Zitronensaft und zwei Teelöffel Zucker. Bis kurz vor dem Kochen erhitzt und mit einem Esslöffel Wasser verquirlten Eigelb abgezogen. Ein Eiweiß zu steifem Schnee schlagen, von diesem kleine Klößchen abstechen und auf die kochend heiße Suppe setzen.“

Bierbörgerle mit Soße

Von den Landfrauen aus dem Kreis Ahrweiler kennt Angelika Bruder das Rezept Bierbörgerle: „Zwei bis drei Zwiebeln werden geschält, gewürfelt und mit einem Kilogramm gemischtem Hackfleisch, Salz, Pfeffer, Muskat, ein bis zwei Eier, etwas Senf sowie Paniermehl vermischt. Aus der Masse werden kleine Bällchen geformt und in kochender Rindfleischbrühe gelebt und auf kleiner Stufe ziehen gelassen, bis sie an die Oberfläche kommen.

Dann wird 330 Milliliter Bier mit 500 Milliliter Tomatenketchup, vier Esslöffel Zucker, vier Esslöffel Essig und zwei bis drei Esslöffel Worcestersoße aufgekocht. Etwas hellen Soßenbinder hineinrühren und dann die Fleischbällchen in die Soße legen und nach Belieben noch abschmecken.“

Apfelküchle im Bierteig

Lecker sind Apfelküchle in Bierteig, so Uta Krübel: „Aus 300 Gramm Vollkornmehl, drei Eiern, 200 Milliliter Bier, einer Prise Meersalz und etwas Zimt einen nicht zu dünnen Teig zubereiten. Vier Äpfel schälen, das Kerngehäuse ausstechen und die Äpfel in ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Das Raps-Kernöl in einer hohen Pfanne erhitzen, eine Apfelscheibe in den Bierteig tauchen, etwas abtropfen lassen und in heißem Raps-Kernöl von beiden Seiten goldgelb ausbacken. Die fertigen Apfelküchle zum Entfetten auf Küchenkrepp setzen. Etwas Rohrohrzucker mit Zimt mischen, die Apfelküchle auf Tellern anrichten und mit dem Zimtzucker bestreut servieren.“

Wer dann doch lieber Bier zum Trinken verwenden will, ist da richtig bei Elke Schindlers Bier Bowle: „Drei Pfirsiche aus der Dose kleinschneiden und mit Saft sowie drei Flaschen Sekt mischen. Zuletzt drei Flaschen Weizenbier dazu und die Bowle ist fertig.“