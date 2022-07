Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz in Achern

Zu einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Männern mit Drohungen und Schlägen ist es am Dienstagnachmittag in Achern gekommen.

In gegenseitigen Anzeigen wegen Körperverletzungen hat eine Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in Achern geendet. In dem Disput zwischen zwei Männern am Adlerplatz soll dabei ein 51-Jähriger unter anderem mit einem Messer seinen 35-jährigen Kontrahenten bedroht haben. Dieser wehrte sich offenbar mit einem Faustschlag. Die Hintergründe und genauen Abläufe des Vorfalles sind nun Gegenstand der Ermittlungen.